Koniec ścisłej kontroli wierzycieli z UE nad greckimi finansami

W sobotę po 12 latach formalnie zakończył się ścisły nadzór wierzycieli z Unii Europejskiej nad finansami publicznymi Grecji - poinformowała agencja Associated Press. Kraj nie będzie już musiał poddawać się kwartalnym kontrolom, by otrzymywać wypłaty z pakietu pomocowego.

Cytowany przez AP Wolfango Piccoli, wiceprezes i dyrektor do spraw badań w firmie konsultingowej Teneo, który od lat zajmuje się kryzysem finansowym w Grecji, powiedział, że koniec wzmocnionego nadzoru to "głównie kwestia techniczna". Rząd Micotakisa może to wykorzystać do zbicia kapitału politycznego w kraju, ale "ogromna większość społeczeństwa jest skupiona na problemie rosnących kosztów utrzymania" - ocenił.