Granica polsko-białoruska. Część migrantów "wypchnięta" na Białoruś, reszta wciąż koczuje w Usnarzu

W niedzielę przed południem fundacja Ocalenie poinformowała na Twitterze, że na granicy między Polską a Białorusią zostało 10 osób. Reszta została "wypchnięta" na Białoruś. Zaraz potem dodała jednak, że nie jest pewna ilu dokładnie imigrantów zostało w Usnarzu, bo nie widzi wszystkich. - Nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo i nie ma osób bardzo chorych - powiedziała z kolei w rozmowie z TVN24 Agnieszka Chmielewska z fundacji. - Liczymy na to, że otrzymamy odpowiedzi od komendanta Straży Granicznej na wniosek o wpuszczenie pomocy medycznej oraz tłumaczki - dodała.

Na granicy, niedaleko polskiej wsi, od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Chcą dostać się na terytorium Polski i starać się o ochronę międzynarodową. Z białoruskiej strony przed ewentualnym odwrotem zagradzają im drogę tamtejsze służby. Przejścia na polską stronę pilnują żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej.

Fundacja Ocalenie poinformowała na Twitterze, że na granicy między Polską a Białorusią zostało 10 osób. Reszta została "wypchnięta" na Białoruś. Zaraz po opublikowaniu tej informacji dodała jednak, że nie jest pewna ilu dokładnie imigrantów zostało w Usnarzu, bo nie widzi wszystkich. "Próbowaliśmy nawiązać z nimi kontakt przez głośnik to Straż Graniczna włączyła syreny we wszystkich autach" - czytamy na Facebooku.

Tymczasem Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że w ostatnich dniach po jej interwencjach, "strona białoruska chciała zabrać całą grupę koczująca na wysokości miejscowości Usnarz Górny". "Ponad połowa cudzoziemców opuściła teren, pozostałe osoby nie chcą opuścić miejsca koczowiska" - czytamy we wpisie.

Straż Graniczna odcięła dostęp do terenu, na którym przebywają migranci

W sobotę rano Straż Graniczna i wojsko przesunęli kordon o kilkaset metrów od granicy z Białorusią. Uzbrojeni funkcjonariusze i żołnierze nie przepuszczali dziennikarzy oraz wolontariuszy z fundacji Ocalenie. Miejsce, w którym znajdują się koczujący zasłonięte zostało szczelnie przez samochody wojskowe i Straży Granicznej.

Kordon Straży Granicznej i wojska w pobliżu miejscowości Usnarz Górny PAP/Artur Reszko

- Straż Graniczna nie informuje nas, na jakiej podstawie został zamknięty dostęp do tego terenu. Wczoraj rano pytali o to prawnicy, nie otrzymali informacji. Kontakt z komendantem najbliższego oddziały ani komendą w Białymstoku nie skutkuje odpowiedzią na nasze pytania - mówiła Chmielewska. Jak przekazała nikomu z migrantów "nie zagraża niebezpieczeństwo i nie ma osób bardzo chorych".

Migranci na granicy polsko-białoruskiej PAP/Artur Reszko

Lekarka i tłumaczka niedopuszczone do migrantów

Przypomniała, że w sobotę Straż Graniczna nie zezwoliła na dopuszczenie do przetrzymywanych na granicy Afgańczyków lekarki oraz tłumaczki. Lekarka Paulina Bownik informowała, że chce przekazać chorym leki.

W sobotę Bownik zorganizowała symboliczny protest. Usiadła przed kordonem wojska i powiedziała, że nie ruszy się dopóki nie zostanie wpuszczona do osób potrzebujących pomocy medycznej. W niedzielę rano w tym samym miejscu pojawił się namiot, coś na kształt małego obozowiska.

Lekarka nie została dopuszczona do migrantów. "Przywiozłam leki, antybiotyki" TVN24

- Namiot, który postawiliśmy, by móc całą noc tutaj czuwać. Zależało nam na tym, by Straż Graniczna nie przesunęła jeszcze bardziej tej granicy, do której możemy dojść. Wczoraj, jak przyjechaliśmy tutaj z rana, okazało się, że już nie możemy podejść na odległość głosu - powiedziała Chmielewska. Dodała, "zależy nam bardzo, żeby mieć kontakt z osobami, które tam są, żeby chociażby przez megafon mówić do nich, żebyśmy mogli widzieć znaki, które nam dają lub słyszeć odpowiedzi".

- Liczymy na to, że otrzymamy odpowiedzi od komendanta Straży Granicznej na zadane przez nas pytania oraz odpowiedź na nasz wniosek o wpuszczenie pomocy medycznej oraz tłumaczki do uchodźców - dodała przedstawicielka fundacji.

Mówiła także o "różnych grupach, które przekraczają w różnej liczbie, w różnych miejscach" granicę polsko-białoruską. - Nie wiemy często, co się z tymi osobami dalej dzieje w momencie - zaznaczyła.

Coraz więcej migrantów

Tymczasem mieszkańcy Usnarza Górnego i pobliskich Krynek twierdzą, że od miesiąca widzą w okolicy coraz więcej cudzoziemców.

- Zaczęło się tak z miesiąc temu. Co chwilę ktoś opowiada, że widział jakichś imigrantów. Wcześniej tak nie było. Może jacyś pojedynczy ludzie, co to ich zaraz Straż Graniczna wyłapała – mówił w rozmowie z PAP mieszkaniec Krynek. Ten starszy mężczyzna chce pozostać anonimowy, tak jak i inni rozmówcy.

Grupa uchodźców i straż graniczna w pobliżu miejscowości Usnarz Górny Artur Reszko/PAP

Wskazał na pole kukurydzy na obrzeżach miasta. - Panie, tam co i rusz można znaleźć plecaki, torby, a nawet jakieś stare kurtki. Siedzą tam do wieczora i czekają. Potem podjeżdżają po nich jacyś ludzie samochodami na niemieckich numerach – opowiadał.

Inny relacjonował, że będąc na grzybach spotkał dwóch młodych mężczyzn o śniadej karnacji i ciemnych włosach. - Byli spokojni, z tego, co zrozumiałem, bo pokazywali, że chcą jeść. Ja jednak nie miałem nic do jedzenia, to sobie poszli - mówił.

Rolnik z Usnarza Górnego również opowiadał, że przed kilkunastoma dniami kilka kilometrów za wsią "siedziała" grupa cudzoziemców. W jego ocenie byli to nielegalni imigranci. - Nie wiem, co się później z nimi stało. Pewnie ich pogranicznicy zgarnęli – snuł przypuszczenia.

Polska Straż Graniczna wskazuje, że w całym ubiegłym roku na odcinku podlaskim zatrzymano 122 osoby, które nielegalnie przekroczyły granice. W tym roku to już około 780 cudzoziemców. SG odnotowała dotychczas ponad 2 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy, z czego ok. 1 tys. 350 próbom pogranicznicy zapobiegli.

Autor:momo, karol

Źródło: TVN24, PAP