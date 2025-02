Jechała pod prąd, natknęła się na radiowóz. "Szczęście i pech jednocześnie"

Przez roztargnienie pomyliła kierunki i wjechała pod prąd na drogę jednokierunkową. Niebezpieczną jazdę 22-latki przerwali policjanci z Gniezna, którzy akurat przejeżdżali drogą wojewódzką nr 194. - By nie dopuścić do zderzenia czołowego zmuszeni byli gwałtownie hamować - przekazała asp. sztab. Anna Osińska, rzeczniczka policji w Gnieźnie.

- Na szczęście w tym przypadku nie doszło do tragedii - mówi asp. sztab. Anna Osińska, rzeczniczka policji w Gnieźnie. W środę tamtejsi funkcjonariusze interweniowali na drodze wojewódzkiej 194. Na wysokości wjazdu do Gniezna od strony Poznania natknęli się na auto jadące pod prąd.

- Miała szczęście i pecha jednocześnie. Szczęście, ponieważ nie doszło do żadnego zdarzenia, pomimo dużego natężenia ruchu na tej drodze, a pecha ponieważ z przeciwnego kierunku nadjechał właśnie radiowóz gnieźnieńskiej drogówki. Policjanci, by nie dopuścić do zderzenia czołowego zmuszeni byli gwałtownie hamować – przekazała Osińska.