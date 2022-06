Zasłabł za kierownicą, doprowadził do czołowego zderzenia. Dwoje dzieci rannych

czytaj dalej

Ukraiński wywiad wojskowy opublikował nagranie przechwyconej rozmowy rosyjskiego żołnierza z matką. Mówi on, że jego dowódcy wysyłają grupę 20 żołnierzy do walki przeciwko całemu batalionowi wojsk ukraińskich. - Wszyscy się już pogodziliśmy z tym, że jeżeli tam pójdziemy, to już nie wrócimy - mówi żołnierz. Twierdzi także, że dowództwu nie zależy na ocaleniu jego oddziału.