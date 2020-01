Przyszli na wystawę i ukradli kryształową Marilyn Monroe. Obraz wisiał w mieszkaniu podejrzanego

Dziesięć miesięcy trwały poszukiwania obrazu z Marilyn Monroe, wykonanego z kryształków Swarovskiego, który skradziono z gliwickiej galerii. Dzięki publikacji wideo z monitoringu policja zatrzymała w październiku pierwszego podejrzanego o kradzież. On jednak nie zdradził, gdzie jest obraz. Okazało się, że dzieło wisiało w mieszkaniu jego wspólnika.

Obraz z Marilyn Monroe, wykonany z sześciu tysięcy kryształów Swarovskiego i wyceniony na niemal siedem tysięcy złotych, wisiał w galerii sztuki przy ulicy Pszczyńskiej w Gliwicach. Do 2 marca 2019 roku.

- To nie było włamanie - mówi Krzysztof Pochwatka z gliwickiej policji. - Tego dnia na wystawę przyjechali samochodem dwaj mężczyźni. Weszli do galerii. Jeden z nich zdjął obraz ze ściany, obrócił się i najzwyczajniej wyszedł z dziełem. Mężczyzn nagrała kamera monitoringu - dodaje policjant.

Przypadkowy kierowca kupił obraz tanio

Jeden z zarejestrowanych mężczyzn - dwudziestokilkuletni, został rozpoznany na zdjęciach i zatrzymany w październiku. To on, wedle ustaleń policji, miał zdjąć obraz ze ściany galerii i wyjść z nim. - Usłyszał zarzut kradzieży - mówi Pochwatka.

Ale obrazu u niego nie znaleziono. Podejrzany nie ujawnił też danych drugiego zarejestrowanego przez kamerę mężczyzny. Pochwatka: - Twierdził, że to przypadkowy kierowca, z którym przyjechał do galerii i że go nie zna.