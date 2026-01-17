Logo strona główna
Ktoś w rodzinie zmarł nagle przed 50. rokiem życia? Powinna zapalić nam się czerwona lampka

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Genetyka w kardiologii ma duże znaczenie
Genetyka w kardiologii ma duże znaczenie
Źródło: Shutterstock
Wiedząc o genetycznym obciążeniu danego pacjenta, można wcześniej reagować na objawy, dobierać spersonalizowane leczenie i zapobiegać powikłaniom, także tym najgorszym. Choroby kardiologiczne o podłożu genetycznym są częstą przyczyną nagłego zgonu osób przed 35. rokiem życia. Umierają przez to między innymi młodzi sportowcy.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ustanowiło 2025 rok rokiem genetyki w kardiologii. Co udało się w tym czasie zmienić, a co nadal wymaga zmian?
  • Jakie są najczęstsze choroby serca uwarunkowane genetycznie?
  • W określeniu, czy pacjent może mieć genetyczną chorobę serca, pomaga wywiad medyczny, czyli rozmowa z pacjentem o jego dolegliwościach i historii rodzinnej, również matki, ojca czy dziadków. Co powinno nas szczególnie zaniepokoić?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale "zdrowie" w tvn24.pl. Warto też posłuchać podcastu "Wywiad medyczny" w tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: W mediach często pisze się o problemach sercowo-naczyniowych, jednak głównie w kontekście modyfikowalnych czynników ryzyka, czyli stylu życia, diety, palenia papierosów, aktywności fizycznej. Na ile w kardiologii istotna jest genetyka?

Dr hab. n. med. Piotr Waciński: Profilaktyka i zmniejszanie ryzyka chorób układu krążenia są bardzo ważne dla całej populacji, dlatego trzeba o tych kwestiach ciągle przypominać. Choroby serca uwarunkowane genetycznie także dotyczą dużej populacji pacjentów. Hipercholesterolemia rodzinna (wysoki poziom LDL) i wysoki poziom lipoproteiny (a) o silnym działaniu promiażdżycowym czy prozakrzepowym są tego przykładem. Inne schorzenia kardiologiczne o podłożu genetycznym są rzadsze. Wiedząc o genetycznym obciążeniu danego pacjenta, można wcześniej reagować na objawy, dobierać spersonalizowane leczenie i zapobiegać powikłaniom. Niektóre schorzenia kardiologiczne o podłożu genetycznym są częstą przyczyną nagłego zgonu osób przed 35. rokiem życia.

O jakich konkretnie schorzeniach mówimy?

W mediach opisywane są historie młodych sportowców, którzy nagle zmarli podczas meczu czy biegu. Jedną z przyczyn takich zdarzeń może być zespół długiego QT, czyli arytmia uwarunkowana genetycznie, której nazwa odnosi się do charakterystycznych zmian, jakie obserwujemy w badaniu EKG u osób z tą chorobą. Wiedząc, że dany pacjent jest obciążony genetycznie i ma wysokie ryzyko nagłego zatrzymania krążenia, należy rozważyć wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, czyli urządzenia, które stale monitoruje rytm serca i automatycznie przerywa groźne dla życia arytmie. Innym przykładem arytmii uwarunkowanych genetycznie jest zespół Brugadów, który z kolei może powodować nagłe zgony podczas snu lub odpoczynku. Te choroby nazywa się kanałopatiami, ponieważ polegają na zaburzeniach funkcji kanałów jonowych w obrębie kardiomiocytów [komórek mięśnia sercowego - red.], prowadząc do zaburzeń przekazywania impulsów elektrycznych serca i ostatecznie do bardzo groźnych zaburzeń rytmu.

To nie jest jedyny obszar kardiologii, w których mają zastosowanie badania genetyczne. Dzięki nim możemy również zidentyfikować osoby, które mają większe ryzyko sercowo-naczyniowe i wdrożyć odpowiednią profilaktykę na przykład pod kątem choroby wieńcowej czy miażdżycy.

Przyczyną zgonów młodych sportowców bywa zespół długiego QT
Przyczyną zgonów młodych sportowców bywa zespół długiego QT
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
