Drzewo przewróciło się na samochód. Silny wiatr na Pomorzu

10 w skali Beauforta

IMiGW przewiduje w czterech województwach północnej Polski wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, a w porywach nawet do 80 km/h. Wiatr wieje z zachodu. Przyniósł on także obniżenie temperatury do 6 stopni Celsjusza.