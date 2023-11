Rajd w Szczecinie, parada w Gdańsku, barwny korowód we Wrocławiu

Parada Niepodległości w Gdańsku

Kolorowy korowód na ulicach Wrocławia

"To coś, co ma bardzo wielką wartość, bo młodych ludzi zapraszamy do tego, żeby świętowali 11 listopada odzyskanie niepodległości, ale też, żeby uruchomili kreatywność. Żeby to święto kojarzyło im się z czymś kolorowym, pięknym, wspólnym świętowaniem. To ma największą wartość, jak również to, że od kilku lat staramy się zaprosić do tej parady wszystkich wrocławian" - powiedział PAP dr Andrzej Jerie, dyrektor Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu.