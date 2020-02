Rodzice czterotygodniowej dziewczynki z zarzutami. Dziecko walczy o życie w szpitalu

Koło południa do malborskiej prokuratury doprowadzono 20-letnią Klaudię F., matkę dziecka. Po wysłuchaniu jej wyjaśnień prokuratorzy przedstawili jej zarzuty znęcania się i usiłowania zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

Około godz. 15 do prokuratury doprowadzony został 21-letni ojciec dziewczynki Marcin G. Przed wejściem powiedział dziennikarzom, że "nie po to robił dziecko, żeby je teraz krzywdzić". Prokuratorzy jemu również postawili takie same zarzuty jak matce dziewczynki - znęcania się i usiłowania zabójstwa. Zdaniem śledczych para miała działać "wspólnie i w porozumieniu".