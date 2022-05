Niewykorzystane 3,5 miliarda złotych z Funduszu Medycznego. Mogły pójść na leczenie chorób rzadkich i wsparcie onkologii

W 2021 roku z Funduszu Medycznego wydano zaledwie 21 procent całego budżetu. Nie wykorzystano 3,5 miliarda złotych. Jak wskazują eksperci, to zmarnowana szansa na poprawę zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia winę zrzuca na pandemię COVID-19. Swojego budżetu w zeszłym roku nie wykorzystał także Narodowy Fundusz Zdrowia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To miały być dodatkowe, przekazywane co roku, miliardy złotych na wsparcie systemu ochrony zdrowia - na leczenie chorób rzadkich, na nowoczesne terapie w onkologii, na modernizację szpitali. Z czasem deklarowana przez polityków kwota rosła.

Powołanie Funduszu Medycznego zaproponował ubiegający się wówczas o reelekcję Andrzej Duda - przypomina dziennikarka Judyta Watoła z "Gazety Wyborczej". - To było dwa lata temu. Prezydent podpisał ustawę o 2 miliardach złotych dotacji dla TVP, a opozycja chciała, żeby te pieniądze były przeznaczone na onkologię i prezydent podpisał, a premier przyszedł mu z pomocą - dodaje publicystka.

Fundusz Medyczny wydał tylko 848 milionów złotych

Tak pojawiła się obietnica dużych pieniędzy. Teraz okazuje, że trudno je wydać. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że to wszystko przez pandemię. - Wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia, całej ochrony zdrowia były ukierunkowane na niwelowanie skutków epidemii i opiekę nad pacjentami z covidem trafiających do szpitali - tłumaczy rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia - udzielonych w odpowiedzi na interwencję senatorską Krzysztofa Brejzy - z 848 milionów złotych wydanych w ramach Funduszu, 630 milionów złotych przeznaczono na finansowanie opieki medycznej udzielanej pacjentom do 18. roku życia, 64 miliony złotych wydano na finansowanie leczenia za granicą, 154 miliony poszły na tak zwany ratunkowy dostęp do technologii lekowych.

Ministerstwo Zdrowia: niewydane pieniądze nie przepadają

Resort Zdrowia zapewnia, że niewydane pieniądze nie przepadną. - Żadna z wpływających kwot nie wygasa i nie wraca do budżetu państwa. Ona pozostaje w Funduszu Medycznym zarządzanym przez Ministerstwo Zdrowia, więc jeżeli nie wydatkujemy jakiejkolwiek kwoty z 4 miliardów złotych, czy w tym, czy w ubiegłym roku, to ta kwota przechodzi na kolejnych rok - zapewnia Andrusiewicz.

To oznacza, że w tym roku do wydania będzie już ponad 7 miliardów złotych. To jednak nie koniec nadwyżek. Swojego budżetu na 2021 rok nie wykorzystał także Narodowy Fundusz Zdrowia - z założonego planu finansowego nie wydano 7,5 miliarda złotych. Niewydane pieniądze mają trafić na fundusz zapasowy NFZ.