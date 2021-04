"Wokół kompleksu gazowego nie da się zagwarantować bezpieczeństwa". Francuski koncern podjął decyzję

Ataki terrorystyczne w Mozambiku skłoniły francuską Grupę Total do zawieszenia międzynarodowego projektu gazowego o wartości 20 mld euro. O decyzji koncernu poinformował dziennik "Le Figaro".

W prowincji Cabo Delgado i wokół kompleksu gazowego nie da się zagwarantować bezpieczeństwa – poinformowała Grupa Total w komunikacie prasowym. "Sytuacja ta skłoniła Total jako operatora projektu LNG w Mozambiku do ogłoszenia (zdarzenia) siły wyższej" – dodano.

24 marca uzbrojone grupy związane z dżihadystyczną organizacją tak zwane Państwo Islamskie (IS) zaatakowały miasto portowe Palma , położone zaledwie 10 kilometrów od miejsca inwestycji. W wyniku ataku zginęły dziesiątki osób.

Pracowników Totalu oraz podwykonawców ewakuowano. Na miejscu pozostało około 700 żołnierzy, którzy mają zapobiec grabieżom z miejsca inwestycji. Według koncernu jest jeszcze za wcześnie, by oszacować, jak duże opóźnienie spowoduje zawieszenie realizacji inwestycji. Do niedawna oczekiwano, że projekt zostanie oddany do użytku w 2024 roku.