Dystrybucja szczepionek w Azji w walce z "wpływami Chin"

USA, wspólnie z Japonią, Indiami i Australią, przygotowują plan dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi do krajów azjatyckich - ujawnia dziennik "Financial Times". Ma to być sposób na ograniczenie w regionie wpływów Chin.

Stany Zjednoczone razem z Japonią, Indiami i Australią tworzą nieformalne forum do spraw bezpieczeństwa, Quad. W ciągu ostatnich kilku tygodni administracja prezydenta USA Joe Bidena przeprowadziła rozmowy z pozostałymi członkami Quad – wynika z informacji pochodzącej od rozmówców "Financial Times" zaznajomionych ze sprawą.

Wysiłki mające wykorzystać dystrybucję szczepionek do przeciwdziałania chińskim wpływom w regionie są jednym z szeregu środków, które kraje zrzeszone w Quad chcą wkrótce ogłosić – przekazali rozmówcy brytyjskiego dziennika.

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że będzie ściślej współpracował z sojusznikami, z uwagi na rosnące regionalne obawy dotyczące militarnej i gospodarczej ekspansji Chin w regionie Indo-Pacyfiku.

- Administracja Bidena czyni Quad główną dynamiką swej polityki azjatyckiej - wskazała osoba zaznajomiona z tą strategią.

Kurt Campbell, który stoi na czele tych wysiłków i jest koordynatorem polityki Indo-Pacyfiku w Białym Domu, odbył kilka spotkań z ambasadorami państw z grupy Quad.

Długotrwały wpływ

Jedna z osób zaznajomionych z rozmowami powiedziała, że opracowywana strategia jest bardziej ambitna niż szczepionki i będzie miała długotrwały wpływ. "USA jest w końcowej fazie przygotowań do tego, co ma nadzieję być główną, śmiałą inicjatywą w regionie Indo-Pacyfiku" - przekazała w rozmowie z "Financial Times".

Istnieje "głębokie przekonanie" o potrzebie odpowiedzi na problemy ogólnonarodowe, takie jak pandemia i zmiany klimatyczne, jak również kwestie bezpieczeństwa regionalnego. "Czwórka" dyskutuje nad tym, jak może wzmocnić współpracę morską i zrobić więcej w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo.

Chiny skrytykowały grupę Quad, opisując ją jako "azjatyckie NATO", które może wywołać jeszcze większe napięcia w regionie.

Kraje należące do Quad przedstawiają swoje wysiłki jako pozytywne inicjatywy, a nie jako czystą przeciwwagę dla ChRL. Prywatnie jednak urzędnicy twierdzą, że impulsem do wzmożonych działań jest rosnąca agresja ze strony Chin w regionie – podaje brytyjski dziennik.

"Wartość dodana dla regionu"

Ekspertka ds. Indii w waszyngtońskim think-tanku Brookings Institution, Tanvi Madan, uważa, że skupienie się na szczepionkach zmniejszy obawy innych państw azjatyckich, iż celem Quad jest tylko powstrzymanie Chin. - Jeśli mogą pokazać wartość dla regionu, jak to zrobili po tsunami, to jest to widoczny sposób na przekazanie, że nie chodzi tylko o cztery kraje; jest to wartość dodana dla regionu – powiedziała.

Brytyjski dziennik przypomina, że były prezydent USA Donald Trump ożywił Quad po tym, jak inicjatywa ta częściowo podupadła z powodów politycznych w Australii, Japonii i Indiach. Joe Biden chce znacząco pobudzić tę inicjatywę, wykorzystując większą życzliwość wobec USA ze strony sojuszników w regionie – wskazuje gazeta.

"Stany Zjednoczone starają się wykorzystać poprzednie wysiłki w ramach Quad i podnieść tę inicjatywę do poziomu, na którym będzie odgrywać decydującą rolę w regionie" - powiedziała osoba zaznajomiona z negocjacjami.

""Financial Times" podkreśla, że Biden dał jasno do zrozumienia, iż Chiny są najważniejszym problemem polityki zagranicznej USA. W jednym z ostatnich przemówień oskarżył Pekin o "nadużycia gospodarcze i wymuszenia", a jego administracja skrytykowała ich "agresywność militarną".

Rozmowy trwają

Biały Dom nie skomentował kwestii planu, o którym napisał brytyjski dziennik. Wysoki rangą przedstawiciel indyjskich władz potwierdził, że trwają rozmowy na temat inicjatywy, w ramach której bogatsze państwa miałyby płacić za szczepionki produkowane w Indiach i wysyłane za granicę.

Indie mają duży przemysł farmaceutyczny nastawiony na eksport, a kilka lokalnych firm nawiązało współpracę z zagranicznymi organizacjami w celu produkcji szczepionek. Kraj ten wyeksportował już ok. 41 mln dawek szczepionek na rynki wschodzące, jak również do ONZ i dla wspieranego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programu COVAX, w ramach którego szczepionki na Covid-19 dostarczane są do krajów o niskich i średnich dochodach.

W lutym zeszłego roku Donald Trump zapowiedział odnowienie dialogu w sprawie bezpieczeństwa regionu Indo-Pacyfiku (ang. Quad - Quadrilateral Security Dialogue). Do tej nieformalnej inicjatywy należą USA, Japonia, Indie i Australia. Wpisuje się ona w nową strategię USA, która ma równoważyć oddziaływanie militarne i ekonomiczne Chin w regionie Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie terroryzmowi i zapewnienie bezpieczeństwa szlakom morskim.

Forum Quad zrodziło się w 2004 roku w odpowiedzi na tsunami, które zniszczyło Indonezję i część Azji Południowo-Wschodniej. Formalnie zainicjował je w 2007 roku ówczesny premier Japonii Shinzo Abe wraz z ówczesnymi wiceprezydentem USA Dickiem Cheneyem, premierem Australii Johnem Howardem i premierem Indii Manmohanem Singh.

