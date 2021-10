Reżim składa gratulacje krytyczce i przypomina o "odpowiedzialności przed sądem"

czytaj dalej

Inżynier pracujący dla marynarki wojennej USA chciał sprzedać obcemu państwu ściśle tajne informacje dotyczące budowy okrętów podwodnych z napędem jądrowym - informuje "New York Times". To jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic US Navy, reaktory zasila bowiem wysoko wzbogacony uran, który może być również przetworzony na paliwo do bomb atomowych. Mężczyzna i jego żona usłyszeli zarzut szpiegostwa. Dziennik nie podaje, dla jakiego państwa oskarżony miał pracować.