Filipiny oskarżają Chiny o użycie armatek wodnych wobec cywilnych statków. Nagranie

Filipińska Grupa Zadaniowa ds. Morza Zachodniofilipińskiego (NTFWPS), międzyresortowy organ rządu, wezwała Chiny do zaprzestania "agresywnych działań" w rejonie ławicy Scarborough, do której roszczenia zgłaszają oba kraje.

Z relacji filipińskiej służby wynika, że trzy cywilne statki Biura Rybołówstwa realizowały w sobotę misję zaopatrzeniową dla ponad 30 filipińskich jednostek rybackich w pobliżu atolu Scarborough, kiedy zostały użyte wobec nich armatki wodne przez chińskie służby morskie. Co najmniej osiem razy.

Napięcia na linii Filipiny-Chiny. Chodzi o ławicę

"Uniemożliwianie dystrybucji pomocy humanitarnej jest nie tylko nielegalne, ale także nieludzkie" – napisała w oświadczeniu NTFWPS. "Bezpośrednie i celowe" użycie armatek doprowadziło do "znacznego" uszkodzenia sprzętu komunikacyjnego i nawigacyjnego jednej z jednostek – twierdzi grupa zadaniowa. Oświadczenie opublikował w serwisie X (dawniej Twitter) Jay Tarriela, rzecznik prasowy filipińskiej straży przybrzeżnej.

Statki Chińskiej Milicji Morskiej wykonały również niebezpieczne manewry i wykorzystały "coś, co wydaje się być" urządzeniem akustycznym dalekiego zasięgu, co spowodowało "tymczasowy dyskomfort i obezwładnienie niektórych filipińskich członków załogi" – oświadczyła grupa NTFWPS.

Konflikt o ławicę Scarborough

Agencja AFP przekazała we wrześniu, że w pobliżu ławicy Scarborough filipińscy rybacy często próbują przedostawać się na bogate łowiska, ale są przeganiani przez motorówki należące do chińskiej straży przybrzeżnej. Rybacy alarmowali, że w czasie tych pościgów dochodzi do zderzeń, a Chińczycy używają armatek wodnych.