Ewa Ewart: liczę, że bohaterowie tego filmu zainspirują innych ludzi do działania

Ewa Ewart gościem TVN24

- Jest to film, który z jednej strony ma mroczny przekaz, ale jednocześnie jest tam spory ładunek i doza optymizmu. Na tym mi bardzo zależało. Liczę, że ten film, a przede wszystkim jego bohaterowie zainspirują ludzi na poziomie organicznym. To nie są decydenci ani politycy wydający ustawy, które szkodzą. W tym filmie jest pokazana praca u podstaw ludzi, którzy żyją z tymi rzekami i rozumieją ich problemy. Oni podwijają rękawy i działają - przyznała Ewa Ewart.

Dodała, że bohaterowie tego filmu to niezwykle inspirujące postacie. - Liczę, że za nimi pójdzie jakaś krytyczna masa, że nastąpi punkt przełomowy, w którym ludzie zdadzą sobie sprawę, że nie ma co liczyć na decydentów, ponieważ ich działania ograniczają się do tu i teraz - podkreśliła Ewart.

Kluczem są bohaterowie

Autorce zależało przede wszystkim na tym, by nie uderzać w widza tylko negatywną informacją. - Wystarczy pokazać, uświadomić, że mamy moc sprawczą. Jest tylu wspaniałych ludzi, którzy działają - dodała dziennikarka i zaznaczyła, że stara się poszukiwać w swoich filmach takich bohaterów, by opowiadać ważny temat właśnie poprzez ich historie.

- Dobry bohater, z którym widz będzie się identyfikował, obroni najbardziej misyjny temat, który może nie jest porywający, ale trzeba go opowiedzieć. Widz identyfikuje się nie tyle z tematem, co z bohaterem. Skupienie się, zbudowanie i wyłuskanie pozytywnego bohatera jest pewnym aktem prowokacji wobec tej całej bezczynnej i bezrefleksyjnej masy - przyznała.

Autorka dokumentu zapytana o to, w jaki sposób dobiera bohaterów do swoich produkcji, nie była w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. - Stoi za tym ogromna, mrówcza praca. To godziny spędzone na researchu. Zwykle sięgam po bardzo wiele źródeł, bardzo różnorodne źródła. Zawsze rozmawiam też z innymi ludźmi wokół danego tematu, wypytuję się. To też kwestia praktyki - powiedziała Ewa Ewart.