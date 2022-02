Stany Zjednoczone będą miały konkurs na kształt Eurowizji. Ogłoszono gospodarzy

czytaj dalej

W Sopocie po pościgu samochodowym zatrzymano 65-letniego mężczyznę. Okazało się, że miał wiele powodów, by nie zatrzymać się do kontroli: był pijany, cofnięto mu uprzednio uprawnienia do kierowania, a w dodatku szukały go trzy prokuratury. Teraz grozi mu kilkuletnia odsiadka.