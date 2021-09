Film "Europa" Franciszki i Stefana Themersonów odnaleziony w Niemczech

"Europa" Themersonów. Sukces badań berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego

Aktualna wersja "Europy", odrestaurowana cyfrowo przez warszawski Fixafilm, została wzbogacona o ścieżkę dźwiękową autorstwa kompozytora Lodewijka Munsa. Światowa premiera filmy w nowej wersji odbędzie się 6 października podczas 65. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Londynie, którego organizatorem jest Brytyjski Instytutu Filmowy. Szef instytutu Ben Roberts powiedział, że "Europa" stanowi wybitny przykład europejskiej awangardy filmowej. - To dla nas zaszczyt, że możemy być częścią niesamowitej historii tego filmu, włączając do naszych zbiorów oryginalne negatywy i odgrywając rolę w tym, żeby to znaczące antyfaszystowskie dzieło było dostępne teraz i w przyszłości - ocenił Roberts. Polska premiera filmu odbędzie się 15 października w Kinie Iluzjon w Warszawie.

Inne filmy Themersonów

Stefan Themerson - awangardowy prozaik, poeta, filozof, filmowiec, kompozytor, twórca koncepcji poezji semantycznej - oraz jego żona Franciszka - rysowniczka, malarka, scenografka, wydawczyni i nauczycielka akademicka - nakręcili wspólnie kilka filmów jeszcze przed wojną. Poza "Europą", były to: "Apteka" (1930 r.), "Zwarcie" (1935 r.) i "Przygoda Człowieka Poczciwego" (1937 r.). Wojnę przetrwał - jak sądzono do dzisiaj - jedynie ten ostatni. Po tym, jak Themersonowie osiedli w Wielkiej Brytanii nakręcili jeszcze dwa tytuły: "Calling Mr Smith" (1943 r.) o okrucieństwach nazistów w Polsce oraz "The Eye and the Ear/Oko i Ucho" (1944/45 r.), o wizualizacji muzycznej.