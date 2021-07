Zmarła ocalała z Holokaustu Esther Bejarano

W wieku 96 lat zmarła w Niemczech ocalała z Holokaustu Esther Bejarano - poinformowała w sobotę agencja dpa. Bejarano grała w kobiecej orkiestrze w niemieckim obozie zagłady Auschwitz, przez wiele lat była zaangażowana w działalność Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

Bejarano urodziła się w 1924 roku w Saarlouis jako córka kantora, otrzymała muzyczną edukację. Podczas II wojny światowej jej rodzice i siostra zostali zamordowani, a Esther wykonywała pracę przymusową.

"Graliśmy ze łzami w oczach"

W 1943 roku została zesłana do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zgłosiła się do kobiecej orkiestry, grając na akordeonie za każdym razem, gdy przybywały pociągi pełne Żydów z całej Europy.

- Graliśmy ze łzami w oczach - wspominała w wywiadzie dla Associated Press w 2010 roku. - Nowo przybyli machali nam i klaskali, ale wiedzieliśmy, że zostaną zabrani prosto do komór gazowych - opowiadała. Z wielu relacji wynika, że obecność orkiestr miała wprowadzać w błąd co do faktycznego oblicza Auschwitz.

Ponieważ jej babka była chrześcijanką, Bejarano została później przeniesiona do obozu koncentracyjnego Ravensbrueck i przeżyła marsz śmierci pod koniec wojny.

Ważny głos w walce z rasizmem i antysemityzmem

Po wojnie Bejarano wyemigrowała do Izraela, wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. Wróciła do Niemiec w 1960 roku. Wraz ze swoimi dziećmi grała żydowskie piosenki w hamburskim zespole Coincidence, a także z hip-hopową grupą Microphone Mafia, by szerzyć antyrasistowskie przesłanie wśród niemieckiej młodzieży.

- Nie jesteś winny tego, co się wtedy wydarzyło. Ale stajesz się winny, jeśli nie chcesz słuchać tego, co się stało - mówiła, zwracając się do młodych ludzi w Niemczech i poza nimi.

Minister spraw zagranicznych RFN Heiko Maas złożył hołd Bejarano, nazywając ją "ważnym głosem w walce z rasizmem i antysemityzmem"

Autor:katke/dap

Źródło: PAP