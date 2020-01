"Miał drgawki, był w stanie krytycznym". Narkotyki we krwi 9-miesięcznego chłopca

Metamfetamina, amfetamina, mefedron i ecstasy – takie narkotyki miał we krwi 9-miesięczny chłopiec, który w stanie krytycznym trafił do szpitala w Elblągu. Lekarze zawiadomili policję, a ta zatrzymała matkę dziecka.

Chłopiec trafi do rodziny zastępczej

9-miesięczny chłopiec przebywa wciąż w szpitalu w Elblągu. Śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Elblągu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną podejrzanej i o podjęcie działań opiekuńczych wobec dziecka. To oznacza, że po opuszczeniu szpitala dziecko trafi do zawodowej rodziny zastępczej. Zostanie tam przynajmniej do procesu matki.