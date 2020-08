Gdy nastąpił wybuch, stała w salonie z mężem. Cztery dni walczyła o życie. Żona ambasadora Holandii w Libanie nie żyje

"Będzie nam jej bardzo brakować"

Swoje kondolencje w związku ze śmiecią Holenderki złożyło ministerstwo spraw zagranicznych Holandii. "Jesteśmy głęboko zasmuceni przedwczesną śmiercią naszej koleżanki Hedwig Waltmans-Molier, która zginęła w ogromnej eksplozji w Bejrucie. Myślimy o jej mężu, dzieciach oraz innych członkach rodziny. Kierujemy do nich nasze kondolencje i życzymy sił, by poradzili sobie z tą wielką stratą" - przekazał resort dyplomacji. Jak podkreślono w oświadczeniu "pracownicy ministerstwa spraw zagranicznych z oddaniem pracują dla Holandii na całym świecie, niekiedy w wymagających, trudnych lub niebezpiecznych warunkach. Hedwig przejawiała tę postawę zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym". "Była darzona sympatią przez kolegów i będzie nam jej bardzo brakować. Jej śmierć jest stratą dla ministerstwa spraw zagranicznych i całego kraju" - napisał resort.

Hedwig i Jan byli razem od 38 lat. Oboje pracowali w dyplomacji. Jak przekazał rząd w Amsterdamie, wielokrotnie byli wysyłani razem na trudne zagraniczne misje. "W zeszłym tygodniu wrócili z wakacji do swojego ukochanego Libanu. Hedwig stała obok Jana w salonie w ich mieszkaniu gdy, w wyniku czystego pecha, uderzył ich wybuch" - napisano na stronie rządu.

W Bejrucie doszło do wybuchu | PAP/EPA/WAEL HAMZEH

W Bejrucie doszło do wybuchu | PAP/EPA/WAEL HAMZEH

Świat pomaga Libanowi

CZYTAJ WIĘCEJ: Polska misja ratunkowa dotarła do Libanu. "Jesteśmy przygotowani na siedem dni pracy non stop"

Sporo problemów stwarza identyfikacja wydobywanych spod gruzów ofiar. Pomoc w tym zakresie zaoferował m. in. Interpol, który ogłosił w piątek, że wyśle do Bejrutu zespół międzynarodowych ekspertów, specjalizujących się w ustalaniu tożsamości ofiar. - Doświadczenie Interpolu może być nieocenioną pomocą dla władz tego kraju i nadal będziemy udzielać Libanowi wszelkiego niezbędnego wsparcia - powiedział sekretarz generalny Juergen Stock.

ONZ apeluje o solidarność

- Słaby już system opieki zdrowotnej w Libanie z powodu kryzysu uchodźczego, (epidemii) Covid-19, kryzysu gospodarczego i politycznego oraz braku środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia, jest ogromnym problemem - powiedział rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Christian Lindmeier.

Tony środków ochrony osobistej używanych do zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa również zostały zniszczone. WHO, która szacuje, że 15 mln dolarów potrzeba na natychmiastową pomoc, wysłała już z Dubaju specjalne środki do leczenia poparzonych i ranionych m.in. odłamkami szkła.