Експерт "Центру східних досліджень" про українські дії на півдні країни

czytaj dalej

Bardzo bym chciał, by Jarosław Kaczyński oprócz spotkania ze swoimi zwolennikami, pojechał do dowolnej firmy zależnej od cen energii i porozmawiał z tymi ludźmi - mówił w sobotę szef PO Donald Tusk. Jak już tak jeździsz, to powiedz, co zrobisz, aby uratować przed upadkiem setki polskich firm – dodał.