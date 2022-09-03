Експерт "Центру східних досліджень" про українські дії на півдні країни

Інформація про «великий контрнаступ» українців на півдні країни, швидше за все, перебільшена - вважає експерт Центру східних досліджень Пьотр Жоховський. - Не виключаю, що українці почали обмежені наступальні дії, щоб перевірити ефективність російської лінії оборони, – додає аналітик.

- З певністю можна казати, що ситуація однозначно ускладнилася на Херсонщині. Там, власне, українці вчинили дії, які порушили лінію російської оборони. Була інформація про взяття кількох населених пунктів і витіснення росіян, - каже Пьотр Жоховський.

Однак за оцінкою експерта ЦСД, анонсований, у тому числі в західних ЗМІ, «великий контрнаступ», швидше за все, є перебільшенням, а також результатом надмірної інтерпретації слів представників української влади.

- Речниця оборонних структур на півдні використала фразу в заяві для телебачення, що "іде атака на кількох напрямках", і відразу після цього ми дізналися - вже зі ЗМІ - про великий контрнаступ, - пояснює Жоховський. - Офіційні повідомлення з цього приводу були дуже стислими, але я не виключаю, що українці почали обмежені наступальні дії, щоб перевірити ефективність російської лінії оборони, - додає експерт.

Українські солдати на півдні країни Metin Aktas/Abaca/PAP

«Метою цієї діяльності, безумовно, є також викликати паніку»

Як зазначає аналітик, великий контрнаступ, який призвів би до повернення значної частини окупованих територій і призвів би до суттєвих змін на фронті, малоймовірний.

- До того ж варто розглядати це в певному політичному контексті. Українська військова активність у цьому регіоні посилилася через те, що росіяни, принаймні теоретично, заявили, що 11 вересня проведуть референдуми про анексію, - нагадує експерт.

На його думку, на півдні країни спостерігається активізація атак обмеженої дальності та загострення бойових дій, "але не можна з упевненістю сказати, який їхній ефект".

- Метою цих дій, безумовно, є також викликати паніку серед колаборантів та окупаційної влади. Українці пошкоджують мости в Херсоні, що ускладнює перекидання важко озброєних сил, атакують об'єкти в тилу, що можливо завдяки отриманій реактивній артилерії далекої дії, про яку кілька місяців тому й мови не було. У Криму відбуваються диверсії. Гинуть колаборанти, - перераховує аналітик.

У ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про втечі представників окупаційної влади та вивезення майна. Наприклад, журналісти-розслідувачі встановили, що заява «мера Херсона», який співпрацював з росіянами, про нібито розгром українських військ була записана в готелі російського Воронежа.

- Без сумніву, військові дії української сторони мають якось психологічно вплинути на моральний стан російської армії. Можливо, українці сподіваються, що під їхнім впливом росіяни самі відступлять, щоб уникнути втрат, - наголошує експерт.

- Михайло Подоляк (радник президента Зеленського - ред.) якось прямо сказав про українські дії на півдні, що це психологічна операція задля впливу на російську армію. А їхню мотивацію легко послабити, тому що вони застрягли в довготривалому кривавому конфлікті, безуспішній війні, - вважає Жоховський. Також українці демонструють, що мають «здатність шкодити», в тому числі в тилу ворога.

Українські солдати на півдні країни Metin Aktas / Anadolu / Abaca / PAP

«Ця війна точиться в соцмережах»

Після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про український контрнаступ, військове керівництво у Києві закликало не коментувати та не спекулювати на тему військових дій, особливо українських, не маючи достатньо інформації.

- Це теж питання інформаційної політики, яка - з одного боку, звичайно, свідомо замовчує невдачі, а з іншого - могла б бути більш точною. Зважаючи на скупість офіційних повідомлень, кількість спекуляцій та інтерпретацій лише зростає, - додає аналітик.

- Ця війна ведеться в соцмережах, і так було з початку війни на Донбасі, а це означає, що ми маємо багато інформації, яку важко перевірити. Однак ми не маємо камери моніторингу на передовій і не маємо можливості побачити, що насправді там відбувається, - наголошує Жоховський.

Аналітик зазначає, що "на фронті за багато місяців не відбулося жодного прориву, який кардинально змінив би ситуацію для обох сторін".

- До широкомасштабного контрнаступу слід підходити обережно через диспропорцію сил і постійні вимоги України щодо нових поставок техніки. Київ прямо каже, що зміна ситуації на фронті, залежить від них. На фронт теж треба дивитися ширше. Він тягнеться на 1300 км. Концентрація сил на одній ділянці може спонукати росіян завдати удару в іншому місці, - наголошує Жоховський.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP