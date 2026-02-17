Logo strona główna
Redakcja poleca:

Śpiewaj i dziergaj, a poczujesz się lepiej. Oto co jeszcze poprawia samopoczucie

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Zdaniem naukowców twórcze hobby ma namacalny wpływ na nasze zdrowie psychiczne
Zdaniem naukowców twórcze hobby ma namacalny wpływ na nasze zdrowie psychiczne
Źródło: Shutterstock
Senność, brak energii, motywacji i koncentracji, drażliwość oraz przygnębienie - u wielu osób takie objawy nasilają się zimą. To dlatego, że o tej porze roku jesteśmy bardziej narażeni na obniżenie nastroju - głównie z powodu mniejszej ilości światła słonecznego, ale nie tylko. Można spróbować temu zaradzić. Naukowcy dowiedli, że te działania realnie pomagają poczuć się lepiej.Artykuł dostępny w subskrypcji

Co powoduje, że człowiek czuje właśnie tak, a nie inaczej? "To jego myśli" - tłumaczy w prosty sposób amerykański psychiatra David T. Burns, autor bestsellerowej "Radości życia" i jeden z głównych popularyzatorów terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Chodzi o nasz sposób interpretacji zdarzeń i zniekształcenia poznawcze, które wywołują smutek, lęk czy złość.

Oczywiście to tylko jeden z czynników - na stabilność nastroju wpływa także biologia. Hormony - takie jak kortyzol, estrogen, testosteron, oksytocyna i neuroprzekaźniki, jak serotonina, dopamina, noradrenalina i endorfiny - także odpowiadają za motywację, poczucie przyjemności i spokoju. Teraz działa na nie mniejsza ilość światła słonecznego, co prowadzi do spadku poziomu serotoniny ("hormonu szczęścia") i zaburzonej produkcji melatoniny ("hormon snu").

Kiedy szukać profesjonalnej pomocy?
Kiedy szukać profesjonalnej pomocy?
Źródło: TVN24

Każdy z nas ma własne sposoby na poprawę samopoczucia, ale można wypróbować również te polecane przez naukowców i specjalistów. Podpowiedzi znaleźliśmy w publikacjach BBC i "New York Times". Ich autorzy wyłonili często nieoczywiste działania, które realnie i pozytywnie wpływają na samopoczucie, co udowodniono w badaniach. My dodajemy kolejne, również poparte naukowymi argumentami.

Odpuść perfekcję

"Perfekcjonizm to największa iluzja, jaką sobie stworzył człowiek. We wszechświecie po prostu nie istnieje" - uważa wspomniany prof. Burns. I dodaje, że im mocniej dążymy do perfekcji, tym większe będzie rozczarowanie. "Bycie perfekcjonistą może też zaszkodzić zdrowiu" - uważają również eksperci BBC. Jak tłumaczą, perfekcjoniści wyznaczają sobie nierealistyczne standardy, a gdy ich nie spełniają, odczuwają więcej winy, wstydu i złości niż nieperfekcjoniści. Według niektórych specjalistów, im silniejszy perfekcjonizm, tym większe ryzyko zaburzeń psychicznych.

