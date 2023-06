Co daje im szczęście? Co jest najważniejsze? Po co się uczyć? Dajemy dzieciom głos

Jak mógłby wyglądać świat gdyby nie było w nim internetu? Kim jest prezydent? Jak widzą swoją przyszłość? I co jest dla nich najważniejsze? O to zapytaliśmy najmłodszych w ich święto, Dzień Dziecka.

Dziś Dzień Dziecka i dlatego najważniejsi w tym dniu mówią o najważniejszych sprawach. W materiale "Dajemy dzieciom głos" zapytaliśmy między innymi o to, co dla dzieci jest najważniejsze. "Rodzina", "woda", "dobroć, miłość, planeta", "żeby być szczęśliwym", "pomaganie", "dbanie o siebie", "nie bicie się", "bycie razem" - usłyszeliśmy między innymi.

Po co się uczyć? "Żeby mieć duży mózg"

Kim jest prezydent? "Pilnuje, na przykład diamentów"

Dzieci, pytane, kim jest prezydent, odpowiadały między innymi: "To pan albo pani, która rządzi krajem", "zajmuje się kierowaniem wojskiem", "pilnuje, na przykład diamentów", "to głowa naszego państwa", "przychodzą do niego ludzie i gada o różnych rzeczach", "to taki jakby król", "ma limuzynę i wszyscy mu służą", "trzeba skończyć 35 lat i zebrać 100 tysięcy podpisów".