O dwóch połowach po raz pierwszy usłyszałem za pierwszych rządów PiS-u. Wtedy robiło karierę wezwanie "zabierz babci dowód". Chodziło o to, że starzy są ciemni, nic nie rozumieją i głosują na partię Prezesa. Mówiło się też, że Polskę zamieszkują dwa narody: jeden młody, rozgarnięty, garnący się do świata, optymistyczny; drugi stary, wystraszony, ponad wszystko ceni sobie spokój zaścianka. Ten pierwszy naród mieszkał w Polsce zachodniej, ten drugi zasiedlił wschodnią. Najwięksi radykałowie mówili, że nie ma rady, trzeba się podzielić.

Po ostatnich wyborach sprawa dwóch narodów wróciła. Szczególnie, że strefy osiedlenia nabrały zwartości. Zachód i północ są za Trzaskowskim a południowy wschód za Dudą. Mniej jest natomiast głosów, że najlepiej by było wykroić z tego dwie Polski, więcej wezwań do rozsądku.

Teraz też, oceniając wyniki wyborów, powiedział dziennikarce "Gazety Wyborczej": "Trzeba przyjąć do wiadomości, że strona wspierająca PiS ma niewielką, ale jednak większość". Zaś dla lewicy ma Kwaśniewski następującą wskazówkę: "Żyjemy w konserwatywnym społeczeństwie, gdzie proces dojrzewania do wielu bardzo progresywnych pomysłów może trwać lata".

Zdaję sobie sprawę, że moje komplementy pod adresem Kwaśniewskiego nie dodadzą ani mnie, ani jemu popularności. W najlepszym razie uznani zostaniemy za dwóch starych dziadów, których nie warto słuchać. Ale brnę dalej i zacytuję jeszcze jedną przestrogę Kwaśniewskiego dla młodych postępowców: "Żeby z pewnymi słusznymi koncepcjami ludzi oswajać, a nie przerażać". Ja, mając to samo na myśli, ostrzegałem, że nie należy przeskakiwać etapów. Taki termin wbito mi do głowy na lekcjach "Nauki o Konstytucji" w klasie maturalnej anno domini 1954.

Niestety, nie cały obóz lewicowy jest tak przytomny jak Kwaśniewski. Na przykład profesor Hartman w zawiłym tekście ogłoszonym w "Rzeczpospolitej" żali się, że nasze społeczeństwo nie spełnia jego oczekiwań pod względem postępowości, a to dlatego, że "komponent liberalny w konstrukcji polskiej świadomości narodowej istnieje, lecz jest znacznie słabszy". Można by powiedzieć wprost, że jesteśmy bardziej konserwatywni niż Zachód Europy. Że wprawdzie od czasu do czasu wybuchał także w naszym kraju płomień buntu przeciw zacofaniu, rozpalany przez odizolowaną od sennej reszty narodu elitę, ale gasł szybko ku zadowoleniu zaniepokojonych sąsiadów. Tylko zachodni idealiści patrzyli na te nasze bezowocne usiłowania, żeby się zmodernizować, z pewną nadzieją, a kiedy sprawy wracały na swojej miejsce, nie kryli rozczarowania i tylko co bardziej cyniczni zacierali ręce i szeptali z satysfakcją "a nie mówiłem?".