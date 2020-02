Miał 84 żywe raki w bagażu, zatrzymali go na granicy

Próbę przemytu ponad osiemdziesięciu raków udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z przejścia granicznego w Dorohusku w województwie lubelskim. Przesyłka miała trafić do Warszawy, niewykluczone, że do jakiejś restauracji.

Nietypowy, żywy ładunek strażnicy znaleźli, kontrolując osobowe renault, którym do Polski wjeżdżał obywatel Ukrainy.

- Skorupiaki, w sumie 84 sztuki znajdowały się w pojemniku z wodą, schowanym w jednym z przewożonych przez mężczyznę bagaży. Jak wyjaśnił właściciel auta - przesyłkę miał dostarczyć do Warszawy i nie wiedział, co znajduje się w środku. Niewykluczone, że docelowo raki miały trafić do jakiejś restauracji – przekazała nadkomisarz Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.