Długi policji. Ustalenia portalu tvn24.pl

Nie wiemy, co było przyczyną zanieczyszczenia Strzelniczki - przyznał w piątek na konferencji prasowej Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych. Z rzeki, która niedawno nazywana była "krainą pstrąga i lipienia", teraz wyławiane są setki martwych ryb. Władze gdańskiego lotniska przyznają, że ostatnio doszło do usterki systemu odprowadzania środków do odladzania samolotów i pasa. To jednak - jak zapewnia prezes lotniska - nie mogło doprowadzić do tego, co stało się w rzece. Wodociągi podkreślają, że woda w kranach w Gdańsku jest zdatna do picia.