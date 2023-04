Dalajlama pocałował dziecko w usta i prosił, by "possało jego język". Teraz przeprasza

Najpierw pocałował kilkuletniego chłopca w usta, po czym pokazał mu język i prosił, by "possał go". Za takie zachowanie, uwiecznione na nagraniu, na Dalajlamę XIV wylała się fala krytyki. Teraz na twitterowym koncie duchowego przywódcy Tybetu pojawił się wpis z przeprosinami i kilkoma słowami wyjaśnienia.

"W sieci krąży nagranie, na którym widać, jak chłopiec prosi Jego Świętobliwość, by go przytulił. Jego Świętobliwość chciałby przeprosić chłopca i jego rodzinę, a także tysiące swoich przyjaciół na całych świecie, za ból który sprawiły jego słowa" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym 10 kwietnia na oficjalnym koncie Dalajlamy XIV na Twitterze.

O jakich słowach mowa? Jak widać i słychać na nagraniu, które w internecie jako pierwsza udostępniła działaczka na rzecz praw człowieka Deepika Pushkar Nath, duchowy przywódca buddystów w pewnym momencie pokazał chłopcu język i poprosił - po angielsku - by ten go "possał". Wcześniej, gdy dziecko spytało Dalajlamę, "czy może go przytulić", chwycił je za brodę i przyciągnął jego twarz do siebie. Następnie pocałował kilkulatka w usta. Nagranie urywa się w momencie, w którym Dalajlama przybliża język do ust chłopca. Nie wiadomo, co stało się później.