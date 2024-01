Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych. 80-letni kierowca usłyszał zarzut

Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych w Częstochowie. 80-letni kierowca audi usłyszał zarzut. Przyznał się i wyjaśnił, że nie widział pieszych. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt.

- Mężczyzna przyznał się do tego czynu, ale nie przyznał się, aby umyślnie naruszył reguły bezpieczeństwa drogowego. Wyjaśniał, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych nie widział, aby ktoś się na tym przejściu znajdował - przekazał Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.

Prokurator podjął decyzję, że jeszcze dzisiaj wniesie do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie wobec kierowcy tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Przestępstwo zarzucane kierowcy zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Dwie piesze potrącone na oświetlonych pasach

Do tragicznego wypadku doszło w środę o godzinie 17.20 na ulicy Legionów, na wysokości ulicy Hallera, w kierunku Srocka. "Wstępne ustalenia wskazują, że 80-letni kierowca audi Q7 nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił piesze przechodzące przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. Niestety mimo podjętych czynności ratunkowych, życia 33-latki i 45-latki nie udało się uratować" - poinformowała w mediach społecznościowych śląska policja.

Na miejscu pracowali strażacy. - Zdarzenie to potrącenie dwóch osób na przejściu dla pieszych - potwierdził mł. bryg Patryk Pielka z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. I dodał, że pierwszej pomocy udzieliły poszkodowanym osoby postronne, które znalazły się w miejscu wypadku. To one rozpoczęły resuscytację. Potem działania przejęli strażacy.