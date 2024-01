Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych. Policja: kierowca nie ustąpił pierwszeństwa

Na miejscu pracowali strażacy. - Zdarzenie to potrącenie dwóch osób na przejściu dla pieszych - potwierdził mł. bryg Patryk Pielka z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. I dodał, że pierwszej pomocy udzieliły poszkodowanym osoby postronne, które znalazły się w miejscu wypadku. To one rozpoczęły resuscytację. Potem działania przejęli strażacy. - Później kontynuowaliśmy je razem z ratownictwem medycznym. Po dłuższym czasie prowadzenia resuscytacji odstąpiono od czynności medycznych w stosunku do obydwu kobiet - zrelacjonował strażak.