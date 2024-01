Dzik bez nogi żyje w jednym miejscu z wilkami. Jak to możliwe? Nagranie

Dzik, który od 2022 roku nie ma nogi, swobodnie żyje z rodziną w jednym z częstochowskich lasów. Inne dziki się nim opiekują, pomagają oraz czekają na niego w czasie wędrówek. Historię życia tych zwierząt nagrał mieszkaniec Częstochowy (woj. śląskie).

Dawid Popończyk, znany w internecie jako Leśny Kawaler, obserwuje dzika bez jednej nogi od 2022 roku. Mężczyzna po pierwszy zauważył zwierzę, spacerując po jednym z częstochowskich lasów.

- W pewnym momencie zobaczyłem, że przechodziły dziki. Jeden z nich wyraźnie utykał, później zauważyłem, że on nie ma jednej nogi. Wtedy postanowiłem, że postaram się go nagrać. Po tym, jak udało się go zarejestrować, po prostu go obserwowałem - mówi Popończyk.

Dzik bez nogi w częstochowskim lesie Leśny Kawaler

Często zdarza się, że dziki i wilki odwiedzają w ciągu dnia to samo miejsce. Jest to widoczne na nagraniu.

Z obserwacji pana Dawida wynika, że jest to rodzina wilków, w której jeden z osobników również nie ma kończyny. Zdaniem Leśnego Kawalera może to tłumaczyć zachowanie drapieżników. Mimo tego, że wiedzą o dziku, to najwyraźniej nie są nim zainteresowane.

Dzik potrafi przegonić wilka

Jak tłumaczy Katarzyna Szostak, rzeczniczka prasowa z Nadleśnictwa Złoty Potok, nagrany dzik jest w dobrej kondycji i radzi sobie bardzo dobrze. Autor zaobserwował go z innymi dzikami. Oznacza to, że trójnożny dzik żyje w watasze, co na pewno ułatwia mu egzystencję. Dzik, chociaż na pozór niegroźny jest agresywnym zwierzęciem i w niektórych sytuacjach odważnie szarżuje na wroga. Zdarza się, że dzik potrafi przegonić wilka.

- Umiejscowienie kamery nie jest przypadkowe. Ulokowana jest przy tzw. babrzysku to znaczy grząskim, błotnistym miejscu, gdzie zwierzyna dziko żyjąca szuka wody, oraz tak jak to zrobił nagrany dzik, zażywa kąpieli błotnych — dodaje Szostak.

Wilki w nocy w częstochowskim lesie Leśny Kawaler

Jak przyznaje autor filmów, jednym z powodów powstania takich nagrań było pokazanie tego, że jest możliwe funkcjonowanie dzika bez jednej nogi. - Rodzina tych dzików opiekuje się nim cały czas, na niego czekają, widać to na nagraniach. Dzik normalnie funkcjonuje. Widać, że urósł, ma się dobrze, jest dobrze odżywiony. Jeżeli nic złego się nie wydarzy, to powinien z całą rodziną spokojnie dalej żyć — dodaje Popończyk.

