Awanturował się w izbie przyjęć, zabrali go do izby wytrzeźwień

Przywieziony przez pogotowie 63-letni mężczyzna miał być wulgarny i agresywny podczas przyjmowania do szpitala. Wezwani policjanci zawieźli go do izby wytrzeźwień. W czasie drogi zaproponował im 100 złotych, a na miejscu wyciągnął 50 zł. Za to, żeby go odwieźli do domu.