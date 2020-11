CukierAsy przygotowały kalendarz, by dodać otuchy chorym na cukrzycę. A w nim Lewandowski, Owsiak, Doba

Owsiak w styczniu, Lewandowski w maju. A obok nich jeszcze m.in. Karol Bielecki, Aleksander Doba, Szymon Ziółkowski czy Zbigniew Zamachowski. Taki kalendarz wydały właśnie CukierAsy, czyli drużyna piłkarska dzieciaków chorych na cukrzycę.

W maju zrobiło się o nich głośno, gdy po jednej ze strzelonych bramek w Bundeslidze, Robert Lewandowski w ramach cieszynki pokazał dłonią literę "C". Niemieckie media początkowo myślały, że polski napastnik w ten sposób zwraca uwagę na pandemię koronawirusa. Chodziło jednak o cos zupełnie innego. Gest był pozdrowieniem dla dzieci ze stowarzyszenia CukierAsy Poznań. Lewandowski z młodymi cukrzykami z Wielkopolski spotkał się kilka dni przed spotkaniem na wideokonferencji. Odpowiedział wtedy na liczne pytania, a pomysł pokazania do kamery litery "C" zaproponował mu Miłosz Michalski, jeden z zawodników poznańskiej drużyny.

Kalendarz dla otuchy

Teraz CukierAsy wydały specjalny kalendarz, na którym chorych na cukrzycę wspierają znane osoby. Oprócz zdjęcia, z dłońmi ułożonymi w literę "C", jest też parę słów otuchy dla chorych. Kalendarz ma trafić na oddziały diabetyczne w całej Polsce.

- Staraliśmy się umieścić tych gości w kalendarzu z tym, z czym nam się kojarzą. WOŚP to styczeń, czyli Jurek Owsiak. Maj to finał Ligi Mistrzów, więc tam jest Robert Lewandowski. Kwiecień to urodziny cukierasów i tam jest z nami Bartek Bosacki, który jest z nami już długo i pomaga cukierasom oraz organizującym Mistrzostwa Polski dla dzieci z cukrzycą. Od roku jest naszym ambasadorem, czyli osobą, która nas wspiera i sportowo i organizacyjnie – mówi Mikołaj Illukowicz, prezes stowarzyszenia rodziców i opiekunów dzieci z cukrzycą CukierAsy.

Robert Lewandowski pojawia się w maju CukierAsy

Sport to zdrowie

W Światowy Dzień Cukrzycy specjaliści podkreślają, że cukrzyca zupełnie nie przeszkadza w uprawianiu sportów. A wręcz może ono pomóc w jej leczeniu.

- Życie z cukrzycą nie jest życiem skazanym na to, że nic nie możemy robić. Zachęcam dzieci i rodziców, żeby cukrzycę dostosowali do swojego życia. I tak naprawdę wysiłek fizyczny jest przez nas promowany w cukrzycy typu pierwszego, ponieważ wpływa korzystnie na cukry dzieci, poprawia ich kondycję. Jest też takim punktem mobilizacji tych dzieci, żeby się starać, bo wiedzą, że dobre cukry, to lepsze wyniki sportowe - podkreśla Maria Sumińska, diabetolog dziecięcy i lekarz polskiej kadry dzieci z cukrzycą.

Autor:FC/gp

Źródło: TVN 24 Poznań