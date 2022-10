Ciągnik rozpadł się na dwie części po zderzeniu z autem osobowym

Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Samoklęski na Podkarpaciu. Kierujący autem osobowym podczas manewru wyprzedzania zderzył się ze skręcającym ciągnikiem rolniczym. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Do wypadku doszło we wtorek kilka minut przed godziną 10 w miejscowości Samoklęski w powiecie jasielskim. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym fiatem 68-letni mieszkaniec gminy Osiek Jasielski, jadąc drogą wojewódzką w kierunku Pielgrzymki, wykonał manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego, który skręcał w lewo na drogę gruntową. W wyniku zderzenia traktor rozpadł się na dwie części, a kierujący fiatem zjechał do rowu i dachował - poinformował komisarz Piotr Wojtunik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.