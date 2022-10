Chińska porcelana wróciła do zamku w Łańcucie. Cesarz podarował ją królowi Janowi III Sobieskiemu

Cztery ręcznie malowane talerze i jeden półmisek z końca XVII wieku trafiły do zamku w Łańcucie (Podkarpacie). To elementy serwisu, który cesarz Chin podarował królowi Janowi III Sobieskiemu. - Takiego serwisu nie posiadał przed II wojną żaden najbogatszy zbiór w Europie - cieszą się pracownicy muzeum.

"(...) Muzeum-Zamek w Łańcucie zakupiło porcelanowe talerze i półmisek w londyńskiej galerii zajmującej się od 1925 roku sprzedażą dzieł sztuki do muzeów światowych. Jest to fragment serwisu z okresu Kang-Xi (1662-1723), który cesarz Chin podarował królowi Janowi III Sobieskiemu. Następnie stał się on własnością Czartoryskich i pochodząca z tego rodu księżna Izabella, żona Stanisława Lubomirskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego, przywiozła ten serwis do Łańcuta" - czytamy na stronie łańcuckiego muzeum.