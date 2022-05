Cannes 2022. "Triangle of Sadness" ze Złotą Palmą

Festiwal Filmowy w Cannes 2022 przeszedł do historii. Złotą Palmą nagrodzono "Triangle Of Sadness" Rubena Oestlunda. Jednocześnie Szwed jest dziewiątym twórcą dwukrotnie nagrodzonym najbardziej prestiżową nagrodą świata filmowego.

Druga co do ważności nagroda festiwalu - Wielka Nagroda Jury trafiła do twórców dwóch filmów. Otrzymała ją legenda francuskiego kina, reżyserka Claire Denis oraz debiutant w canneńskim Konkursie Głównym Lukas Dhont za "Close". Dhont w 2018 roku pokazał "Dziewczynę" w sekcji Un Certain Regard i zdobył wówczas między innymi Złotą Kamerę (za najlepszy debiut festiwalu).