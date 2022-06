Były mąż Britney Spears odpowie przed sądem za wtargnięcie na ślub gwiazdy

Jason Alexander, który był mężem Spears zaledwie 55 godzin w 2004 roku, wtargnął na teren jej posesji 9 czerwca, w czasie gdy odbywał się tam ślub piosenkarki z Samem Asgharim. Krążył w poszukiwaniu pary młodej, jednocześnie cały czas powtarzał próbującym go zatrzymać ochroniarzom, że to on "jest pierwszym i jedynym mężem" Spears. Później udało mu się wejść do samego domu. Uwiecznił to w relacji live, którą prowadził na Instagramie. Ostatecznie obezwładnili go ochroniarze. Na miejscu pojawiła się policja, która zabrała Alexandra do aresztu. Usłyszał wtedy zarzut najścia oraz wandalizmu.