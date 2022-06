Groził w internecie parze Ukraińców, usłyszał prawomocny wyrok. "To najwyższa grzywna za nienawiść"

Uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie), skazujący Mariusza J. na grzywnę w wysokości 40 tysięcy złotych za wulgarne groźby kierowane w w 2020 roku w internecie pod adresem pary Ukraińców. Mężczyzna pisał między innymi: "Źle Wam bydlaki j****e w Polsce? Cieszcie się, że żyjecie bo ja to bym was rozstrzelał". "Taka kara powinna odstraszyć wszystkich hejterów" - skomentował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Para Ukraińców w 2020 roku zamieściła ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. Wśród odpowiedzi znalazły się obraźliwe groźby wysłane przez użytkownika podpisującego się Kolumbia Polonia. Zawiadomienie o internetowych groźbach złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ. Okazało się, że "Kolumbia Polonia" to tak naprawdę Mariusz J., 28-letni mieszkaniec okolic Nakła nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie).

Publiczne groźby

W okresie od 1 listopada do 17 listopada 2020 roku Mariusz J. zamieścił na jednej z grup społecznościowych obraźliwe wpisy wobec osób narodowości ukraińskiej. W opinii sądu 28-latek użył bezprawnych gróźb oraz publicznie znieważył Ukraińców z powodu przynależności narodowej, używając sformułowań: " źle Wam bydlaki j****e w Polsce? J***ć tam!!! Cieszcie się że żyjecie bo ja to bym was rozstrzelał ".

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy orzekł, że mężczyzna jest winny i skazał go na 40 tysięcy złotych grzywny oraz zobowiązał do zwrotu kosztów procesu w wysokości pięciu tysięcy złotych. Jak powiedział w czwartek w rozmowie z tvn24.pl rzecznik wydziału do spraw karnych bydgoskiego SO Krzysztof Dadełło, wyrok sądu pierwszej instancji się uprawomocnił, ponieważ żadna ze stron nie złożyła odwołania od orzeczenia w określonym przepisami prawa terminie.