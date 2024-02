Krwawy atak na kościół. Co najmniej 15 osób nie żyje

czytaj dalej

Będę robił wszystko, co w mojej mocy, by przekonywać prezydenta do podpisywania ustaw zmieniających wymiar sprawiedliwości. Zakładam, że podpisze ustawę o KRS - powiedział w TVN24 minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Mówił też o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.