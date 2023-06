Prigożyn przerywa milczenie

Co ujawnił "marsz sprawiedliwości"

Miejsce pobytu Prigożyna wciąż nieznane

Poinformował, że zaledwie "jeden, dwa procent" najemników podpisało kontrakt z resortem. Reszta miała odmówić, co jego zdaniem "doprowadzi do całkowitej utraty zdolności bojowej armii rosyjskiej".

W sobotę najemnicy należącej do Prigożyna Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Oddziały wagnerowców zatrzymały się ok. 200 kilometrów od stolicy. W sobotę wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Putinem.