"Dymisja", "mafia". Tysiące ludzi w proteście na bułgarskich ulicach

Protest trwał od piątku

Jednocześnie MSW nie potwierdziło, że w piątek wieczorem doszło do pobicia 21-letniego studenta uczestniczącego w antyrządowej demonstracji. O stanie studenta prawa i jeszcze dwóch rannych demonstrantów informowały wcześniej służby medyczne. Demonstranci blokowali główne arterie w centrum stolicy, wrócili pod pilnie strzeżoną siedzibę rządu z zamiarem kontynuowania protestu do później nocy. W piątek i sobotę protest trwał ponad osiem godzin. W noc z soboty na niedzielę premier Borisow w oświadczeniu opublikowanym na swoim profilu na Facebooku powiedział, że nie ma zamiaru ustępować. Stwierdził, że "nadchodzi straszny światowy kryzys i jedyne, co trzyma go u władzy, jest odpowiedzialność za kraj".