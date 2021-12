Agenturalna przeszłość doradców szefowej dyplomacji powodem spięć w bułgarskim rządzie

Premier Kirił Petkow poinformował po środowym posiedzeniu gabinetu, że "podjęto szybkie kroki, by ludzie z teczkami (w komunistycznej służbie bezpieczeństwa) nie zostali mianowani, a jeżeli już do tego doszło, by zostali zwolnieni". Wyjaśniono, że do odwołania ich dojdzie na początku przyszłego tygodnia.