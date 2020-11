Kempa: nie pozwolimy, żeby elita brukselska rządziła Polską jak jakąś prowincją czy powiatem 

W tej sytuacji, którą teraz mamy, nie pozwolimy na to, żeby wprowadzać w życie rozporządzenia, które nie mają oparcia w Traktacie o Unii Europejskiej - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa, odnosząc się do unijnego budżetu i powiązania wypłaty funduszy z przestrzeganiem praworządności.

"Jeżeli nie spełnimy jakiejś zachcianki elit brukselskich, to wtedy powiedzą, że łamiemy praworządność"

- Jeżeli nie spełnimy jakiejś zachcianki elit brukselskich, to wtedy powiedzą, że łamiemy praworządność. Jeżeli my zaczniemy reformować sądy, bo cały naród tego chce, to oni będą nam grozić palcem, że nie dostaniemy środków unijnych. Coś tu jest nie w porządku. Dlatego trzeba tę sytuację absolutnie doprowadzić do porządku - mówiła dalej europosłanka.