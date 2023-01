Policja wezwana do domu Britney Spears. "Tym razem sprawy zaszły trochę za daleko"

Britney Spears opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym odniosła się do ostatniego wezwania do jej domu policji. W środę rzecznik policji hrabstwa Ventura w Kalifornii potwierdził portalowi PageSix, że otrzymali wezwania od osób zaniepokojonych o wokalistkę, ale - jak dodał - "nie uważają, by Britney Spears była w jakikolwiek sposób zagrożona". Dalszych szczegółów nie ujawnił, powołując się na "kwestie prywatności mieszkańców hrabstwa". Nie potwierdził też, ale i nie zaprzeczył informacjom, że po telefonach od fanów policjanci udali się do domu Spears. Według "Variety", wielbicieli artystki zaniepokoiło wykasowanie przez nią konta na Instagramie.