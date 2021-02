Borys Szyc: Miałem ten pomysł cztery lata temu. Nie to, że przewidziałem pandemię

To nie są takie łatwe sprawy wznowić działalność kina czy teatru - mówił w sobotę w programie "Wstajesz i weekend" aktor Borys Szyc. W ten sposób odniósł się do rządowych zapowiedzi w sprawie luzowania obostrzeń dotyczących instytucji kultury.

W piątek szef rządu poinformował, że 12 lutego zostaną otwarte m. in. kina i teatry do 50 procent miejsc . Te decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie.

- Na początku jest wielka radość, później przychodzi zastanowienie, ponieważ to jest na próbę. - mówił w TVN24 Borys Szyc. Jak tłumaczył, sprawa uruchomienia ponownie teatru czy kina nie jest łatwa ze względu m.in. na konieczność podpisania stosownych umów z dystrybutorami.

W trakcie pandemii część teatrów przeniosła swoje przedstawienia do internetu. Borys Szyc już wcześniej uruchomił teatr online - internetową platformę z różnymi spektaklami. - Nie to, że przewidziałem pandemię, ale po prostu czułem, że to jest jakiś kolejny krok dla teatru - mówił w TVN24.