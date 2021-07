Rita miała guza wielkości piłki do koszykówki. "Obudziła się o sześć kilogramów lżejsza"

Ogromny guz. Właściciele zgodzili się zrzec praw do opieki nad psem

- Małżeństwo domagało się eutanazji psa z uwagi na jego stan - pies miał bardzo dużą narośl, guza wielkości piłki do koszykówki, który rósł około dwa lata, albo i dłużej - mówi Anna Chrobot z Ekostraży. - Pani weterynarz odmówiła eutanazji, przekazała, że guz jest do zoperowania, ale wymaga to nakładu finansowego. Właściciele nie chcieli zapłacić, ale kiedy dowiedzieli się, że zapewnimy psu dom i uratujemy mu życie, zgodzili się zrzec praw do opieki.