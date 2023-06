Przebój Queen miał nazywać się inaczej? Szkic tekstu sugeruje, że Freddy Mercury rozważał alternatywny tytuł

Na początku czerwca ruszył cykl pokazowych galerii, pierwsza z nich - trwająca od 1 do 8 czerwca - odbywa się w nowojorskim domie aukcyjnym Sotheby's. Pokazano tam między innymi sceniczną koronę Mercury'ego, jego okulary i biżuterię, a także odręczne teksty "We Are The Champions", "Somebody to Love", "Don't Stop Me Now", czy "Bohemian Rhapsody".