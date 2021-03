Bill Gates o pandemii i katastrofie klimatycznej. Wywiad już w czwartek w TVN24 GO

Najgorszą rzeczą jest to, że byli ludzie – jak ja – którzy ostrzegali i mówili: pojawia się pewne ryzyko, za niewielką cenę można się przygotować i uniknąć problemu. Ale niestety, te zalecane inwestycje nie zostały poczynione – mówi o początkach pandemii COVID-19 Bill Gates w rozmowie z Piotrem Kraśką (TVN24) i Dorotą Wysocką-Schnepf ("Gazeta Wyborcza"). Emisja wywiadu już w czwartek 25 lutego o godz. 07:00 w TVN24 GO.

Współzałożyciel firmy Microsoft oraz Fundacji Billa i Melindy Gates’ów, filantrop Bill Gates w 2015 roku przestrzegał świat przed możliwością nadejścia globalnej pandemii. Dziś ostrzega, że jeśli do 2050 roku nie dojdziemy do zerowej emisji gazów cieplarnianych, świat czeka klimatyczna katastrofa.

- Zazwyczaj kiedy dochodzi do katastrofy, to nasz horyzont czasowy mocno się skraca, bo trzeba rozwiązywać bieżące problemy. Zaś klimat pogarsza się stopniowo, z roku na rok, więc naprawdę złe rzeczy będą działy się dopiero pod koniec wieku – tłumaczy Gates w wywiadzie udzielonym TVN24 GO i "Gazecie Wyborczej". - Już teraz trzeba zwrócić uwagę ludzi na to, czy na planecie będzie w ogóle można mieszkać pod koniec tego stulecia – dodaje.

Jeden z najbogatszych ludzi świata wierzy, że do końca 2022 roku powinniśmy być w stanie wrócić do normalności po pandemii. Czy jesteśmy jednak w stanie powstrzymać zbliżającą się katastrofę klimatyczną? Czy możliwa jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do zera? Jak musi zmienić się współczesny przemysł, jakie decyzje muszą podejmować politycy i rządy – zwłaszcza krajów wysoko rozwiniętych – by uratować Ziemię? Co mogą zrobić młodzi ludzie, by włączyć się w ten wysiłek? I jak walka z pandemią może przysłużyć się walce o klimat?