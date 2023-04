Ludzie byli przeciw, ale referendum było nieważne. Prezydent zdecydował, czy w mieście będzie spalarnia śmieci

Mieszkańcy Bielska-Białej (woj. śląskie) mogli zdecydować w referendum, czy chcą w mieście budować spalarnię śmieci. Głosowali przeciw, ale było ich za mało, by referendum było ważne. Prezydent miasta był za inwestycją. Mimo to podjął w czwartek decyzję, że spalarni nie będzie.

Prezydent: głos mieszkańców trzeba uszanować

- Trudno zignorować głos mieszkańców. Wiadomo, że to referendum nie było wiążące w sensie prawnym, ale ten próg był bardzo blisko. To był taki moment, kiedy wszystko było w moich rękach. Stwierdziłem, że głos mieszkańców trzeba uszanować. Ta decyzja jest wbrew mojej woli, bo uważam ze ta spalarnia jest miastu potrzebna, ale pracuję przede wszystkim dla mieszkańców - wyjaśnił Klimaszewski.

O in vitro zdecydują radni, a ograniczenia ruchu nie będzie

- W kontekście in vitro najpierw musi być stworzony program, który przedstawię radzie miejskiej, bo bez uchwały rady miejskiej nie można sobie tego wprowadzić i radni zdecydują. Zawsze z takimi programami wiążą się wydatki, wiec musi być to wprowadzone do uchwały budżetowej na przyszły rok. Jeżeli radni tak zdecydują to wtedy będziemy to wprowadzać do budżetu - powiedział.