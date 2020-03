Bielan: jeżeli epidemia w Polsce będzie miała znacznie większą skalę niż obecnie, to wybory się nie odbędą

- Stan klęski żywiołowej musi wynikać z sytuacji w naszym kraju związanej z epidemią, a nie ze względu na to, że politycy opozycji, którzy tracą w sondażach, domagają się odsunięcia terminu wyborczego - stwierdził Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. W programie "Tak jest" na antenie TVN24 przyznał też, że konieczność zmiany formuły kampanii wyborczej "najmocniej dotknęła" jego sztab, "bo to na spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą przychodziły największe tłumy".

Głównym tematem rozmowy były nadchodzące wybory prezydenckie. - Nie mam możliwości odkładania terminu wyborów, jakichkolwiek. Jedyną sytuacją, w której nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów w Polsce, jest wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych: wojennego, nadzwyczajnego lub klęski żywiołowej - zastrzegł Bielan. - Na pewno nie można wprowadzić któregoś z tych stanów tylko po to, by przełożyć termin wyborów. To byłoby złamanie konstytucji - stwierdził.