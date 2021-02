Uratował 82-letnią sąsiadkę przed oszustem. "Trzymała już w ręku plik banknotów"

"Powiedział tylko jedno słowo: wpadłem"

– Drzwi były otwarte, więc widziałem co się dzieje w jej mieszkaniu. W jednym ręku trzymała słuchawkę telefonu stacjonarnego, a w drugiej plik banknotów. Później okazało się, że było to 5 tysięcy złotych. Zapytałem stojącego w drzwiach mężczyznę, kim jest i co tu się dzieje. Odpowiedział, że pracuje w policji. Gdy poprosiłem, żeby podał swój stopień i nazwę komendy, powiedział przez komórkę, którą trzymał w ręku tylko jedno słowo: "Wpadłem". Ktoś odpowiedział mu: "To wal go w łeb i … (wulgaryzm)". Ten ocenił moją posturę i odparł: "Nie da się". Posadziłem go na schodach prowadzących na wyższe piętra i zapukałem do sąsiada, bo pomyślałem, że ktoś go będzie chciał zaraz odbić – mówi Andraka.